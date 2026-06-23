SARONNO – Sei patenti sospese e due persone segnalate alla prefettura. È questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla polizia locale nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno sulle strade cittadine.

L’operazione, organizzata dal comando della polizia locale, ha visto l’impiego di otto agenti e un ufficiale, affiancati da tre unità cinofile con due cani antidroga. I controlli hanno interessato diverse zone della città con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso della serata e della notte sono state controllate complessivamente 285 persone. Di queste, 231 sono state sottoposte all’alcoltest per verificare il rispetto dei limiti previsti dal Codice della strada.

L’attività ha portato alla sospensione di sei patenti di guida. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di automobilisti trovati al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. In alcuni casi è scattata la denuncia penale, mentre in altri sono state applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa. Tra i conducenti sanzionati figura anche un neopatentato, per il quale la legge prevede limiti particolarmente rigorosi.

Parallelamente sono stati svolti controlli antidroga con il supporto delle unità cinofile. Al termine delle verifiche due persone sono state segnalate alla prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.