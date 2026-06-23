Città

SARONNO – Con l’arrivo della bella stagione e la consueta flessione delle presenze, la comunità pastorale di Saronno si prepara a modificare profondamente il calendario delle celebrazioni liturgiche. Un restyling degli orari che costringerà i fedeli a una mappa dettagliata per non trovare le porte chiuse.

A subire i tagli più drastici saranno i quartieri periferici e le piccole comunità. A Cascina Colombara, ad esempio, la chiesetta locale spegnerà del tutto i motori per l’intero bimestre di luglio e agosto, interrompendo ogni funzione.

Serrande parzialmente abbassate anche a Cascina Ferrara: la parrocchia di San Giovanni Battista ridurrà la messa feriale delle 9 ai soli giorni di martedì e giovedì. Stesso destino per la chiesa di San Giuseppe nel quartiere Matteotti, dove l’appuntamento feriale delle 8.30 verrà mantenuto esclusivamente nella giornata di mercoledì.

Le modifiche non risparmiano nemmeno le realtà più centrali e storiche della città: alla Sacra Famiglia la messa feriale delle 8.30 rimarrà attiva, ma verrà celebrata a giorni alterni, nello specifico il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

Infine, anche il fine settimana subirà importanti variazioni. In Prepositurale viene cancellato l’appuntamento del sabato mattina delle 10, mentre le suore del Sacro Cuore hanno confermato che la tradizionale messa domenicale delle 20.45 rimarrà sospesa per tutto il mese di agosto.

Un piano di austerità liturgica che, come ogni estate, costringerà i cittadini a riorganizzare le proprie abitudini domenicali e infrasettimanali.

(foto d’archivio)

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