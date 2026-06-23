Città

SARONNO – “La nuova scuola Rodari avrebbe potuto essere aperta da anni. Invece, per una scelta dettata più dall’ideologia che dal buon senso amministrativo, si è preferito buttare via il lavoro già svolto dalla precedente amministrazione, perdendo tempo prezioso e privando il quartiere di un servizio atteso da famiglie e studenti”.

È questa la posizione della Lega di Saronno sulla vicenda della nuova scuola Rodari. Il progetto era stato avviato dall’amministrazione guidata da Alessandro Fagioli, che aveva ottenuto un finanziamento ministeriale di 4 milioni di euro e predisposto le risorse comunali necessarie per avviare l’intervento.

“Invece di proseguire un percorso già tracciato – sottolinea Veronesi – le amministrazioni di centrosinistra hanno preferito mettere tutto in discussione. Si sono sprecati mesi, se non anni, nel tentativo di demolire politicamente quanto fatto dalla giunta precedente. Si arrivò perfino a parlare di una fantomatica “scuola di cartone”, con accuse e polemiche che avevano un chiaro carattere ideologico e che nulla avevano a che vedere con la qualità del progetto”.

Secondo il Carroccio, la scelta di modificare il percorso originario ha portato alla perdita del finanziamento già ottenuto, rendendo necessario ricominciare da capo e cercare nuove risorse: “Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Se si fosse semplicemente proseguito sulla strada già avviata, oggi gli alunni frequenterebbero da tempo una struttura moderna e all’avanguardia. Invece il quartiere ha dovuto attendere anni aggiuntivi, con costi aumentati e la necessità di reperire nuovi finanziamenti. A pagare il prezzo di questa ostinazione politica sono stati soprattutto i cittadini e le famiglie”.

La Lega ribadisce comunque di considerare la realizzazione della nuova Rodari un’opera fondamentale per la città e auspica che, al di là delle appartenenze politiche, si possa finalmente arrivare al completamento del progetto.

“La differenza tra buona amministrazione e propaganda – conclude la Lega – sta nei risultati. Noi avevamo lasciato un progetto finanziato e pronto a partire. Altri hanno preferito cancellarlo per ragioni ideologiche. Se ciò non fosse accaduto, oggi la scuola Rodari sarebbe già una realtà al servizio del quartiere e dei suoi bambini”.

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