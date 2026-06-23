Solaro, Futuro Nazionale: “Comune quasi perfetto sulla carta, ma i cittadini segnalano ritardi e disservizi”
23 Giugno 2026
SOLARO – “La relazione sulla performance 2025 del comune di Solaro fotografa una macchina amministrativa quasi impeccabile: tutti i settori risultano valutati tra 87 e 91 punti su 100, mentre il 99% dei dipendenti si colloca tra 85 e 100 punti. Numeri che descrivono un ente vicino alla perfezione. Eppure, sul territorio emergono segnali diversi. Diversi cittadini segnalano infatti ritardi nelle risposte, difficoltà nell’accesso agli atti e pratiche che non sempre rispettano i termini di legge”.
Inizia così la nota della sezione cittadina di Futuro Nazionale, partito guidato da Roberto Vannacci.
“Un divario che solleva interrogativi sull’effettiva capacità del sistema di valutazione di rappresentare la realtà quotidiana dei servizi pubblici. Colpisce anche l’ampia concentrazione di punteggi elevati: se quasi tutto il personale rientra nelle fasce più alte, viene spontaneo chiedersi se il metodo riesca ancora a distinguere in modo efficace tra livelli diversi di performance. Ulteriori dubbi arrivano dal crescente ricorso alle esternalizzazioni, che porta a interrogarsi su quanto questi risultati siano realmente attribuibili alla struttura interna del Comune”.
E chiosano: “La distanza tra numeri e percezione dei cittadini resta quindi il nodo centrale: da un lato valutazioni quasi eccellenti, dall’altro criticità concrete nei servizi quotidiani. La domanda finale resta aperta: quanto la performance misurata nei documenti ufficiali riflette davvero l’esperienza reale dei cittadini di Solaro?”.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09