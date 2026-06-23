Groane

BOLLATE – In occasione del Solstizio d’Estate, Villa Arconati apre le sue porte per una speciale visita guidata alla scoperta dei suoi ambienti più affascinanti, in un momento dell’anno ricco di significati e suggestioni. Il solstizio segna infatti l’inizio dell’estate astronomica: il giorno più lungo dell’anno e il trionfo della luce sulla notte. Da sempre celebrato come un momento magico, il solstizio rappresenta il culmine della vitalità della natura, quando gli alberi e le fioriture raggiungono il massimo splendore, regalando colori, profumi e atmosfere uniche.

L’appuntamento è il 23, 24 e 25 giugno, alle 15. Accompagnati dalle guide della Fondazione Augusto Rancilio, i visitatori potranno immergersi nella bellezza del monumentale giardino storico, passeggiando tra prospettive scenografiche, fontane, statue e angoli verdi che in questo periodo dell’anno esprimono tutta la loro magnificenza. Il percorso, dalla durata di circa 75 minuti, proseguirà poi all’interno del palazzo, con la visita di alcune delle sue sale più rappresentative, custodi di secoli di storia, arte e cultura.

Un’occasione speciale per vivere Villa Arconati in un periodo dell’anno particolarmente evocativo, lasciandosi affascinare dall’incontro tra la grande architettura barocca e la forza rigenerante della natura nel momento del suo massimo splendore.

Acquistabili online sul sito www.villaarconati-far.it oppure in loco.

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