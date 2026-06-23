Città

SARONNO – Novant’anni festeggiati con l’affetto di una famiglia intera, degli amici di sempre e di tante persone che nel corso dei decenni hanno condiviso con lui passioni, impegno e amore per la città. È stata una vera festa a sorpresa quella organizzata nei giorni scorsi per il novantesimo compleanno di Carlo Legnani, volto storico di Saronno e punto di riferimento per generazioni di cittadini.

A preparare ogni dettaglio sono stati i familiari, a partire dalle figlie e nipoti, che hanno voluto regalargli un momento speciale circondandolo dall’affetto delle persone più care. Un pomeriggio ricco di emozioni, sorrisi, ricordi e racconti che hanno ripercorso una vita vissuta sempre con grande partecipazione alla vita cittadina.

Carlo Legnani è infatti una figura molto conosciuta a Saronno. Da sempre appassionato della storia locale, ne ha custodito e raccontato vicende, aneddoti e tradizioni, contribuendo a mantenere viva la memoria della comunità. In tanti lo conoscono anche per il suo impegno a Radio Orizzonti, dove negli anni ha portato la sua competenza e la sua capacità di raccontare il territorio.

Profondo è stato anche il suo legame con la Cassina Ferrara, quartiere di cui è stato una delle anime più attive e presenti. Attraverso iniziative, incontri e momenti di aggregazione ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza e i legami tra i residenti.

Tra le passioni che hanno accompagnato la sua vita non può mancare quella per l’Amor Sportiva, seguita con entusiasmo e dedizione, così come la lunga collaborazione con Giuseppe Radice, con il quale ha condiviso numerosi progetti e iniziative legate alla valorizzazione della storia e delle tradizioni saronnesi.

Durante la festa non sono mancati i ricordi e gli aneddoti che hanno fatto riaffiorare episodi di una vita intensa e piena di relazioni. Un patrimonio di esperienze che Carlo Legnani continua a trasmettere con la sua curiosità, la sua memoria e la sua voglia di raccontare.

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