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LAINATE – Dopo il grande successo della prima edizione, Villa Visconti Borromeo Litta torna ad animarsi con la seconda edizione di Notes around Smg, la rassegna che porta nel magico Teatro naturale del parco storico di Lainate tre serate di musica dal vivo, da giovedì 25 a sabato 27 giugno, con artisti di rilievo nazionale e internazionale, realizzate con il contributo del Comune di Lainate, di Smg Gas e Luce e Notes around.

Nella cornice magica di Villa Litta saranno protagonisti musicisti di blasone nazionale e mondiale come Paolo Jannacci, Joe Lovano, Antonio Faraò, Fabrizio Bosso, Ira Coleman, mentre una serata speciale vedrà più di venticinque jazzisti rendere omaggio agli iconici club Il capolinea e le scimmie, dando vita a tre giorni interamente dedicati alla musica con un festival ideato e diretto da Antonio Faraò, uno fra i pianisti jazz più rappresentativi sulla scena internazionale.

Paola Ferrario, assessora allo Sviluppo culturale, valorizzazione e comunicazione di Villa Litta, del Comune di Lainate, commenta: “Notes around Smg torna al teatro naturale di Villa Litta con un programma che conferma la qualità e la bontà delle scelte della prima edizione. Il jazz, in questo spazio all’aperto immerso nel Parco Storico, ha trovato una collocazione precisa e riconoscibile, e il pubblico lo ha percepito”.

Giovedì 25 giugno apre il festival Paolo Jannacci, uno degli artisti più eclettici presenti sulla scena nazionale. Il pianista, figlio d’arte, presenterà lo spettacolo teatrale Jannacci Arrenditi, la città ascolta, un viaggio nel rapporto tra l’uomo e la città. Una città come tante ci racconta storie che alla fine sono sempre le nostre, in continua evoluzione. Le canzoni, colonna portante dello spettacolo, parlano di amori fondanti e a volte surreali, di uomini in guerra, di riflessioni sul nostro modo di ridere, sulla società e sul convivere con gli altri. Una città racchiude tutto questo: donne e uomini che vivono, amano, soffrono, ridono e che ce la mettono tutta per essere migliori. O forse no. Per raccontare e descrivere tutto questo, Paolo Jannacci si avvale di suoi brani originali, di Paolo Conte, Luigi Tenco e ovviamente di Enzo Jannacci, oltre ai dialoghi e monologhi scritti insieme all’autore e amico Paolo Re. Sul palco, sarà accompagnato dalla sua storica band: Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori), Marco Ricci (basso) e Stefano Bagnoli (batteria e percussioni),

Venerdì 26 giugno – sempre alle 21 – torna “Ricordando Il capolinea e le scimmie” dopo la prima edizione, una serata speciale dedicata ai leggendari jazz clubs milanesi, appunto, il Capolinea e Le Scimmie, in un omaggio collettivo che ne rievoca l’atmosfera e lo spirito del jazz dal vivo. Questi locali nel corso degli anni hanno ospitato eroi del jazz come Chet Baker, Dizzy Gillespie, Woody Herman, Pat Metheny e Tony Scott, oltre a generazioni di grandi musicisti italiani. Per ricordare questo periodo straordinario, si riuniranno alcuni tra i più importanti musicisti della scena jazz italiana e internazionale: Pietro Tonolo, Luca Jurman, Claudio Fasoli, Nick the Nightfly, Luigi Bonafede, Dado Moroni, Attilio Zanchi, Laura Fedele, Tonino De Sensi, Federico Monti, Piero Orsini, Piero Leveratto, Nicolò Fragile, Paolo Pellegatti, Luigi Gonguy, Michele Bozza, Gigi Cifarelli, Antonio Faraò, Mauro Negri, Sandro Cerino, Yuri Golubev, Mario Rusca, Tony Arco, Monica Shaka, Luca Meneghello e Luca Pasqua, per far rivivere l’energia e l’eredità di due luoghi iconici della storia del jazz milanese.

Sabato 27 giugno il festival si chiude in grande stile con un concerto inedito e di altissimo livello: Fabrizio Bosso (tromba), Joe Lovano (sax), Antonio Faraò (pianoforte) Ira Coleman (contrabbasso) e Gerald Cleaver (batteria) celebreranno il centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane con il progetto Miles Davis & John Coltrane Centennial, reinterpretando le composizioni immortali di queste due icone che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica jazz e non solo. Un quintetto di stelle del jazz italiano e mondiale che farà aleggiare fra suoni e note lo spirito di due giganti come Davis e Coltrane.

Mostra fotografica e lezioni musicali

All’eccellente proposta artistica di Notes Around Smg si aggiungono altri eventi. Dal 25 al 27 giugno, prima dei concerti, sarà possibile visitare la mostra fotografica a cura di Roberto Cifarelli, dedicata a John Coltrane e Miles Davis, attraverso le immagini di alcuni dei musicisti iconici che hanno collaborato con loro e che ne hanno raccolto e sviluppato l’eredità artistica: Herbie Hancock, Sonny Rollins, Dave Holland, McCoy Tyner e molti altri protagonisti della scena jazz internazionale.

Mentre sabato 27 giugno (dalle 15:00 alle 18:00) i bambini dai 3 ai 12 anni potranno ricevere lezioni a cura della scuola di musica Primo Piano (gratuito con post limitati su prenotazione).

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