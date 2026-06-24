SARONNO – Una richiesta di pagamento per una fattura mai vista prima, inviata tramite posta elettronica certificata e accompagnata da toni formali e minacce di azioni legali. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un’azienda del Saronnese, finita nel mirino di un nuovo tentativo di truffa informatica che sfrutta la paura di insoluti e contenziosi per spingere i destinatari ad aprire allegati potenzialmente pericolosi.

Nel messaggio ricevuto compariva come oggetto “Sollecito formale regolarizzazione fattura”. Nel testo si faceva riferimento a una presunta fattura scaduta, identificata con il numero A32 e datata 27 febbraio, per un importo di 2.526,97 euro. Il mittente sosteneva di allegare nuovamente il documento e invitava a regolarizzare il pagamento “nel più breve tempo possibile”, aggiungendo che, in assenza di riscontro entro la settimana, la pratica sarebbe stata inoltrata a un legale.

Un dettaglio ha però fatto scattare immediatamente l’allarme: il nominativo del mittente indicato nella comunicazione era completamente sconosciuto all’azienda che ha ricevuto il messaggio. Inoltre non risultava alcun rapporto commerciale riconducibile alla fattura citata. “Abbiamo subito capito che si trattava di un tentativo di raggiro, ma certo in un primo momento la tentazione di cliccare sull’allegato e controllare c’era”.

Si tratta di una modalità che richiama una campagna di phishing e diffusione malware già segnalata nelle scorse settimane. Secondo gli esperti di sicurezza informatica, i cybercriminali utilizzano spesso comunicazioni apparentemente credibili, inviate anche tramite Pec, per convincere le vittime ad aprire allegati o scaricare file infetti.

L’obiettivo non è ottenere realmente il pagamento della fattura, ma indurre l’utente a cliccare su documenti o pulsanti che avviano il download di software malevoli. Una volta eseguiti, questi programmi possono consentire ai truffatori di prendere il controllo del computer e sottrarre dati personali, credenziali di accesso e informazioni aziendali.

Gli esperti ricordano che la Pec non rappresenta una garanzia assoluta sull’affidabilità del contenuto ricevuto. Anche attraverso questo canale possono transitare comunicazioni fraudolente. Occorre quindi prestare particolare attenzione ai messaggi che chiedono pagamenti urgenti, trasmissione di dati sensibili o il download di allegati non attesi.

La raccomandazione è di non aprire file provenienti da mittenti sconosciuti, verificare sempre la corrispondenza dei dati riportati nella comunicazione e segnalare eventuali tentativi di truffa alla polizia postale o all’ente il cui nome viene utilizzato impropriamente dai criminali informatici. In caso di dubbio è sempre consigliabile contattare direttamente il soggetto che risulta mittente utilizzando recapiti ufficiali e non quelli presenti nella comunicazione sospetta.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09