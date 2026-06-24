Calcio

SARONNO – Continuità e programmazione in casa Equipe Garibaldi Saronno. La società biancazzurra ha ufficializzato la conferma di Angelo Monti nel ruolo di direttore sportivo anche per la prossima stagione, quella che vedrà la squadra impegnata nel campionato di Seconda categoria dopo la promozione conquistata attraverso i playoff di Terza categoria. Una scelta nel segno della continuità per il club saronnese, che punta a consolidare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Monti continuerà quindi a ricoprire un ruolo centrale nella costruzione della squadra e nella pianificazione delle attività sportive.

Nel comunicato diffuso dalla società, il direttore sportivo viene definito una figura fondamentale per lo sviluppo del progetto Equipe Garibaldi, grazie all’esperienza, alla competenza e alla visione maturate nel corso degli anni.

La conferma arriva dopo una stagione particolarmente positiva per il sodalizio saronnese. L’Equipe Garibaldi è infatti riuscita a conquistare la promozione vincendo i playoff di Terza categoria, centrando così il salto nella categoria superiore e aprendo una nuova fase della propria storia sportiva. Con la permanenza di Angelo Monti alla direzione sportiva, la società intende proseguire il percorso intrapreso, cercando di affrontare al meglio le sfide che attendono la formazione biancazzurra nel prossimo campionato di Seconda categoria. “Esperienza e passione per continuare a crescere insieme”, è il messaggio con cui il club ha accompagnato l’annuncio della conferma del dirigente.

(foto: Angelo Monti resta all’Equipe Garibaldi)

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