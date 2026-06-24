Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Si chiude dopo oltre un decennio l’avventura di Marco Spilli sulla panchina della Varesina. Il tecnico toscano lascia il club rossoblù dopo 421 partite alla guida della prima squadra, al termine di un percorso che ha segnato profondamente la storia della società.

Arrivato nella stagione 2013-2014, Spilli è stato protagonista della crescita della Varesina, accompagnandola fino alla Serie D e contribuendo a consolidarla come una delle realtà più competitive del calcio dilettantistico lombardo. L’ultimo risultato ottenuto è stata la salvezza conquistata ai playout contro la Castellanzese. Nel comunicato con cui ha annunciato la separazione, la società ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto in questi anni, sottolineandone il ruolo non solo sportivo ma anche umano all’interno del progetto rossoblù.

Spilli lascia Venegono Superiore per intraprendere una nuova esperienza professionale in una società di Serie A. La Varesina lo ha salutato definendolo “molto più di un allenatore”, ricordando le promozioni, le battaglie sportive e il contributo dato alla crescita del club. Per la società rossoblù si conclude così una delle pagine più significative della propria storia recente.

24062026