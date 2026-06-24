Comasina

CESANO MADERNO – Giornata complicata quella di oggi in diverse zone di Cesano Maderno a causa di interruzioni dell’energia elettrica che hanno interessato parte del territorio comunale, problemi anche per internet. A fare il punto della situazione è stata l’amministrazione comunale, che ha confermato come il problema rientri in una più ampia serie di criticità registrate in questi giorni in numerosi comuni del Nord Italia.

Secondo quanto comunicato dal Comune, all’origine dei disservizi vi sarebbero principalmente il forte caldo che sta interessando il territorio e il conseguente sovraccarico della rete elettrica, oltre ad alcuni guasti agli impianti che hanno reso necessari interventi tecnici di riparazione e ripristino.

Alcune operazioni di manutenzione e riparazione sono già state completate nelle scorse ore dal gestore E-Distribuzione, mentre altri interventi risultavano ancora in corso per riportare la situazione alla normalità. Pur non avendo competenze dirette sulla gestione della rete elettrica, il Comune ha avviato un costante confronto con il gestore del servizio per seguire l’evoluzione della situazione e sollecitare una rapida soluzione delle problematiche segnalate dai cittadini.

Nella mattinata sono stati registrati anche disservizi legati alla telefonia e alle connessioni internet e Wi-Fi. Anche in questo caso l’amministrazione comunale si è messa in contatto con i gestori dei servizi per ottenere aggiornamenti e favorire il ripristino delle funzionalità. Secondo quanto riferito dal Comune, quest’ultima problematica risulta comunque in via di risoluzione. L’Amministrazione continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti attraverso i canali istituzionali, dal sito internet comunale alle pagine social fino al canale Telegram.

(foto archivio)

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