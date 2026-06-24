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VARESE – Non si ferma l’attività del Punto nuova impresa (Pni) della Camera di Commercio di Varese, il servizio orientato ad accompagnare chi intende trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale concreto e strutturato. I prossimi appuntamenti, in programma il 24 giugno, il 1° luglio e l’8 luglio, sono stati progettati in sinergia e collaborazione con le associazioni di categoria del territorio per offrire strumenti operativi e competenze strategiche.

Il percorso estivo toccherà pilastri fondamentali per la nascita e il consolidamento delle nuove attività economiche, fornendo risposte chiare su procedure di avvio, opportunità di finanziamento e pianificazione strategica: mercoledì 24 giugno “Bandi imprese: cosa sono, come funzionano e come accedere”, un incontro di approfondimento dedicato a esplorare le opportunità di finanziamento a livello regionale e nazionale, comprendendo il concreto funzionamento dei bandi pubblici per finanziare la propria impresa. Mercoledì 1° luglio “Incontro di primo orientamento”, una sessione fondamentale per chiarire i primi aspetti amministrativi, confrontare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse forme giuridiche e mappare le opportunità di accompagnamento messe a disposizione dall’ente camerale. Mercoledì 8 luglio “Business plan: dall’idea alla strategia”, un focus tecnico e operativo, dal taglio estremamente pratico, indispensabile per definire il proprio modello di business e valutare in modo concreto la fattibilità e la sostenibilità economica e finanziaria della propria idea.”

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita, ma richiedono l’iscrizione obbligatoria online. Le sessioni si svolgeranno in presenza nella sede della Camera di Commercio di Varese, in Piazza Monte Grappa 5.

Per riservare il proprio posto, è possibile registrarsi direttamente sul sito.

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