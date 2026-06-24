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CARONNO PERTUSELLA – Sarà il campo sportivo “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella uno dei protagonisti del softball giovanile internazionale dell’estate. Dal prossimo luglio la città ospiterà infatti il torneo Senior League Softball Europe & Africa Region Tournament, manifestazione che porterà sul territorio alcune delle migliori formazioni giovanili europee della categoria Under 17.

L’evento è stato presentato ufficialmente dal Comitato regionale della Federazione italiana baseball softball Lombardia e rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario continentale. Il torneo si svolgerà in parallelo con la Junior League Softball, in programma a Bollate, ma per la categoria Senior il punto di riferimento sarà proprio Caronno Pertusella.

Sul diamante caronnese si confronteranno squadre provenienti da Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Spagna e Italia, in una competizione che assegnerà il titolo regionale Europa-Africa. A rappresentare il movimento lombardo ci saranno la Rappresentativa regionale Under 17 e alcune delle realtà più importanti del softball nazionale, tra cui le Blue Girls Bologna, campionesse d’Italia Under 19.

L’importanza della manifestazione è testimoniata anche dalla presenza di arbitri internazionali provenienti da Stati Uniti, Portogallo, Paesi Bassi e Italia. Un’occasione che porterà a Caronno Pertusella atlete, tecnici, dirigenti e appassionati da diversi Paesi europei.

Il torneo costituisce la fase conclusiva del percorso promosso dalla Little League International, la più grande organizzazione mondiale dedicata allo sport giovanile, presente in oltre 80 nazioni. Per le squadre vincitrici il premio sarà particolarmente prestigioso: la qualificazione alle World Series negli Stati Uniti, in programma ad agosto, dove difenderanno i colori dell’Europa nel massimo palcoscenico mondiale della categoria.

Per Caronno Pertusella si tratta di una nuova conferma del ruolo di primo piano che il territorio ricopre nel panorama del softball nazionale e internazionale, grazie a una tradizione sportiva consolidata e a impianti in grado di ospitare eventi di livello europeo.

(foto archivio)

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