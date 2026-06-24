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CASTIGLIONE OLONA – Una serata all’insegna della musica, dell’eleganza e delle atmosfere senza tempo degli anni Cinquanta e Sessanta. Giovedì 18 giugno la Corte del Doro, sede del Museo Arte Plastica, ha ospitato uno degli appuntamenti della 21ª edizione di “Musica nelle Residenze Storiche”, richiamando appassionati e cittadini in uno degli angoli più suggestivi del borgo.

Protagonisti della serata sono stati Patrick Mittiga & The Swing Crew, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio musicale attraverso le sonorità della Dolce Vita, proponendo un repertorio che ha spaziato dalla musica classica al jazz fino allo swing. La cornice della Corte del Doro ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente l’evento, trasformando il concerto in un’esperienza capace di unire musica, storia e cultura. Apprezzata la performance del “crooner” Patrick Mittiga, che con la propria presenza scenica ha saputo coinvolgere il pubblico, sostenuto dalla qualità tecnica e artistica della band.

Lo spettacolo ha alternato momenti raffinati ad altri più dinamici, conquistando gli spettatori grazie a un mix di eleganza, leggerezza e grande capacità interpretativa.

L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, ringraziando gli artisti, gli organizzatori di Musica nelle Residenze Storiche, Mario Roncuzzi e Chiara Nicora, e tutti coloro che hanno partecipato alla serata contribuendo al successo dell’appuntamento culturale. L’evento si inserisce nel calendario della rassegna che ogni anno valorizza luoghi storici e artistici del territorio attraverso concerti e spettacoli di qualità, confermando ancora una volta il ruolo di Castiglione Olona come importante punto di riferimento per la cultura nel Varesotto.

(foto: un momento dell’iniziativa)

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