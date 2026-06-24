Città

SARONNO – “Dal sindaco con la porta aperta, pronta ad ascoltare e informare i cittadini, al ‘Silenzio, non disturbare il conducente’: in un solo anno è questa la trasformazione che abbiamo visto in Ilaria Pagani e che ci lascia, ancora una volta, senza parole per le giravolte di cui è capace questa amministrazione”.

Inizia così la nota di Gianpietro Guaglianone, capogruppo di Fratelli d’Italia, in merito alle ultime polemiche e alle richieste di informazioni sull’Istituzione Zerbi e sui servizi di pre e post scuola.

“Vi siete presentati come l’amministrazione dell’ascolto, della trasparenza e della condivisione delle informazioni e invece non solo dite quello che vi fa comodo e quando i cittadini esasperati vi mettono alle strette, ma vi permettete di ignorare o, peggio, di puntare il dito contro cittadini che, amareggiati, si permettono di interrompere il vostro silenzio chiedendo risposte o non condividendo le vostre scelte”.

“Partiamo dalla Zerbi: hanno chiesto trasparenza partiti politici, genitori e operatori. C’è stato anche uno stato di agitazione e dal Comune nulla. Certo, in Comune si sono susseguiti incontri che hanno prodotto dei risultati di cui abbiamo saputo grazie ai sindacati prima e poi, con comodo, dall’istituzione. Ma il Comune? E il sindaco, così attenta ai servizi sociali? E l’assessore, così presente agli eventi? Anche solo un ‘stiamo lavorando’ o un ‘abbiamo presente il problema’? Anche perché su altri temi, come centri estivi e pre e post scuola, il sindaco interviene a gamba tesa nel giro di poche ore. Se la prende con un papà che non firma con nome e cognome una lettera, reo di aver dato voce alla propria amarezza e a quella di altri genitori per l’aumento del costo del pre e post scuola”.

“Non entro nel merito dell’aumento, ma rimarco il modo in cui è stato comunicato alle famiglie e alla città. Una comunicazione in cui si parlava delle iscrizioni e nella quale è stato omesso l’aumento per chi ha un unico figlio e utilizza un solo servizio. Strana dimenticanza, visto che invece le agevolazioni sono state evidenziate. Che stranezza. E che dire dei centri estivi? Anche qui sono dovuti intervenire i genitori e il consigliere Marina Ceriani per chiedere maggiore celerità“.

“Riassumendo, un piccolo suggerimento al sindaco: se non vuole essere ‘disturbata’ mentre conduce la città, meglio essere davvero trasparente e non omettere ciò che non fa comodo dire. Mi permetto un suggerimento anche all’assessore Cornelia Proserpio: magari, insieme agli auguri a chi sostiene gli esami, facciamo una lettera sentita e carina anche ai genitori e ai nonni della Zerbi, dicendo che si sta lavorando, che le loro preoccupazioni non cadono nel vuoto e che c’è chi si interessa ai loro problemi. E che domandare è lecito e rispondere con cortesia non è solo un modo di dire, ma anche una pratica che vale nel palazzo comunale di Saronno. Magari senza chiedere la carta d’identità a chi si permette di interagire con questa amministrazione trasparente e dell’ascolto“.

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