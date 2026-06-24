I più letti di ieri: blackout nella notte, sei patenti sospese e festa per i 90 anni di Carlo Legnani
24 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 23 giugno, grande attenzione per il blackout che ha lasciato senza corrente migliaia di utenze tra Saronno e Solaro, per i controlli della polizia locale con sei patenti sospese e per la festa a sorpresa dedicata a Carlo Legnani. Molto interesse anche per le immagini della nuova scuola Rodari e per l’intervento di Elio Fagioli sulle pagine di Repubblica.
Una notte di disagi tra Saronno e Solaro a causa di un blackout diffuso che ha colpito diverse zone a macchia di leopardo. In alcuni quartieri si sono registrati problemi anche con l’erogazione dell’acqua, mentre centinaia di utenze sono rimaste senza corrente fino alle prime ore del mattino.
Blackout a macchia di leopardo tra Saronno e Solaro nella notte: migliaia di utenze senza corrente elettrica
Nel fine settimana la polizia locale ha effettuato controlli straordinari sulle strade cittadine: su 231 automobilisti sottoposti all’alcoltest sono scattate sei sospensioni di patente, con due segnalazioni alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale.
Saronno, controlli con l’etilometro nel weekend: 6 patenti sospese
Grande partecipazione per la festa a sorpresa organizzata in occasione dei 90 anni di Carlo Legnani, figura molto conosciuta per il suo impegno nella vita cittadina, nella valorizzazione della storia locale
Una vita per Saronno: festa a sorpresa per i 90 anni di Carlo Legnani
Le fotografie del cantiere della nuova scuola Rodari hanno mostrato gli ambienti ormai quasi completati: aule luminose, ampi spazi comuni e una struttura moderna che accoglierà gli alunni dal prossimo anno scolastico.
Scuola Rodari, non solo demolizione. Ecco gli spazi della nuova scuola
Repubblica ha scelto ancora una volta Elio Fagioli come voce della base storica della Lega in un reportage dedicato agli umori del movimento, tra identità territoriale, nuove sfide politiche e confronto interno al partito.
“Che succede nella Lega?”, per raccontarlo La Repubblica sceglie (ancora) Elio Fagioli
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