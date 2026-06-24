Una notte di disagi tra Saronno e Solaro a causa di un blackout diffuso che ha colpito diverse zone a macchia di leopardo. In alcuni quartieri si sono registrati problemi anche con l’erogazione dell’acqua, mentre centinaia di utenze sono rimaste senza corrente fino alle prime ore del mattino.

Nel fine settimana la polizia locale ha effettuato controlli straordinari sulle strade cittadine: su 231 automobilisti sottoposti all’alcoltest sono scattate sei sospensioni di patente, con due segnalazioni alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale.

Grande partecipazione per la festa a sorpresa organizzata in occasione dei 90 anni di Carlo Legnani, figura molto conosciuta per il suo impegno nella vita cittadina, nella valorizzazione della storia locale

Le fotografie del cantiere della nuova scuola Rodari hanno mostrato gli ambienti ormai quasi completati: aule luminose, ampi spazi comuni e una struttura moderna che accoglierà gli alunni dal prossimo anno scolastico.

Repubblica ha scelto ancora una volta Elio Fagioli come voce della base storica della Lega in un reportage dedicato agli umori del movimento, tra identità territoriale, nuove sfide politiche e confronto interno al partito.