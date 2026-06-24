Altre news

SARONNO – Mercoledì 24 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con condizioni generalmente stabili per gran parte delle ore. Non si esclude qualche debole precipitazione, con accumuli complessivi molto limitati, stimati attorno a 0,2 millimetri nelle prossime ore.

Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 24°C e una massima che potrà raggiungere i 33°C. Proprio il caldo sarà l’elemento più significativo della giornata, tanto che è prevista un’allerta per afa. Le condizioni potranno risultare particolarmente pesanti soprattutto nelle ore centrali e nel tardo pomeriggio, quando il caldo accumulato durante la giornata sarà più evidente.

Per quanto riguarda la ventilazione, al mattino i venti saranno praticamente assenti, mentre dal pomeriggio si attiveranno correnti moderate provenienti da Est-Sudest. Il soleggiamento resterà prevalente fino a sera, quando un graduale aumento della nuvolosità potrà interessare anche l’area del Saronnese senza tuttavia determinare fenomeni significativi.

In Lombardia la giornata sarà generalmente stabile e calda, ma nel corso della serata l’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’arrivo di aria più umida. Sulle aree pedemontane, sulle Prealpi e sui rilievi sono attesi annuvolamenti più consistenti con la possibilità di deboli piogge, mentre sulle pianure, compresa quella occidentale dove si trova Saronno, prevarranno ancora ampie schiarite con solo qualche addensamento verso la fine della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—