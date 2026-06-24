ORIGGIO – Un atto vandalico ha provocato un blackout che per alcune ore ha lasciato senza energia elettrica la scuola materna, la scuola primaria e l’oratorio. Il problema è stato causato dall’incendio di un pozzetto elettrico nella zona dove si concentrano i collegamenti che alimentano le strutture pubbliche interessate.

Un danno inspiegabile quanto volontario ma fortunatamente il ripristino delle funzionalità è avvenuto in tempi molto rapidi grazie all’intervento dei tecnici.

La situazione è stata seguita personalmente dal sindaco Evasio Regnicoli, che ha monitorato passo dopo passo l’evolversi dell’emergenza e le operazioni necessarie per riportare alla normalità i servizi coinvolti.

Grande l’amarezza espressa dall’amministrazione comunale per quanto accaduto. Il gesto ha infatti colpito un’infrastruttura essenziale, causando problemi a realtà essenziali per la comunità origgese.

Per fare piena luce sull’accaduto è stata presentata una denuncia ai carabinieri. Saranno ora le indagini a cercare di individuare i responsabili di quello che viene definito un vero e proprio atto vandalico, con danni non solo materiali ma anche conseguenze dirette per i servizi pubblici del territorio.

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