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SARONNO – In molti pensavano in un amarcord di quando da giovani la luce del proiettore illuminava il cortile dell’edificio civile più antico di Saronno proponendo i cult dell’anno e le ultime giorni. Ed invece il cinema sotto le stelle resterà a Casa Morandi.

L’amministrazione aveva anticipato la scelta qualche settimana fa, presentando gli eventi estivi, parlando di una decisione dettata dai costi ma anche dalle necessità logistiche.

La manifestazione, inserita nel cartellone di Saronno Estate 2026, proporrà un ricco programma di proiezioni che spazierà tra cinema italiano, europeo e internazionale, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere il fascino del grande schermo in una cornice particolarmente suggestiva.

Le proiezioni si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio con inizio alle 21.30, mentre nel mese di agosto l’orario sarà anticipato alle 21.15.

“Cinema sotto le stelle rappresenta ormai una tradizione dell’estate saronnese e un’occasione preziosa per vivere la cultura anche durante i mesi più caldi – sottolinea l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio –. Il cortile di Casa Morandi si conferma uno spazio capace di accogliere momenti di aggregazione e condivisione, offrendo ai cittadini la possibilità di assistere a film di qualità in un’atmosfera unica e suggestiva”.

I biglietti potranno essere acquistati online in prevendita fino a un’ora prima dell’inizio della proiezione oppure direttamente alla cassa dell’arena a partire da trenta minuti prima dell’inizio del film.

Il programma completo della rassegna sarà costantemente aggiornato al sito del cinema https://www.cinemasaronno.it/ rassegne/cinema-sotto-le- stelle e potrà essere soggetto a variazioni. In caso di maltempo le proiezioni potranno essere annullate.

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