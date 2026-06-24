Città

SARONNO – Torna pienamente fruibile il parco di via Toti, l’area verde che si trova tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria Rodari. Dopo mesi di limitazioni dovute alla presenza del cantiere per la realizzazione della nuova scuola, lo spazio è stato restituito completamente ai cittadini ed è già tornato ad animarsi con famiglie e bambini.

Durante le fasi più delicate dei lavori una parte dell’area era stata recintata per garantire la sicurezza viste le attività del vicino cantiere. Il parco non era stato chiuso, ma la presenza delle recinzioni ne aveva ridotto la piena utilizzabilità.

Ora, conclusa la demolizione dell’edificio scolastico, le recinzioni sono state rimosse e l’area verde è tornata completamente accessibile. Una novità e una rapidità che saranno particolarmente apprezzate in questi giorni di caldo e di scuole chiuse, con molte famiglie del quartiere che hanno hanno già fatto i primi giri nel parco. Oggi è stato effettuato anche un sopralluogo nell’area alla presenza dei tecnici comunali anche dall’assessore Mauro Lattuada. Proprio il delegato al Verde e ai Lavori pubblici Lattuada sottolinea: “Per il quartiere questo parco rappresenta un punto di riferimento molto importante. In questi mesi abbiamo ricevuto numerose richieste da parte dei residenti e per questo ci siamo attivati appena le condizioni di sicurezza lo hanno consentito. Restano da completare alcuni interventi di sistemazione e manutenzione dell’area, ma la nostra priorità era restituire quanto prima questo spazio alla comunità. Volevamo permettere a bambini, genitori e nonni di tornare a vivere e utilizzare pienamente il parco, soprattutto in un periodo come quello estivo in cui gli spazi verdi diventano ancora più preziosi”.

La riapertura completa del parco rappresenta un passaggio importante per il ritorno alla normalità del quartiere, che negli ultimi mesi ha convissuto con il grande cantiere della nuova Rodari.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09