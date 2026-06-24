Città

SARONNO – Le radici come punto di partenza per leggere il presente, comprendere il passato e immaginare il futuro. È questa la chiave della nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta, presentata dal direttore artistico Andrea Chiodi, che ha scelto il titolo “Radici” per accompagnare il cartellone del prossimo anno teatrale.

“La mia quarta stagione al Giuditta Pasta vuole indagare ciò che ci precede e ci costituisce: le genealogie familiari, le eredità politiche, le fratture della storia e i nodi irrisolti che continuano a riverberarsi nel presente” spiega Chiodi.

Dopo i percorsi dedicati a “Nuovi Sguardi”, “Immaginazioni” e “Riflessioni”, il direttore artistico punta su una proposta culturale che affonda le proprie basi nell’identità e nella memoria. “Con Radici voglio anche segnare un momento in cui dopo tre anni di Nuovi Sguardi, Immaginazioni e Riflessioni è necessario affondare la proposta in maniera chiara cercando di proporre un percorso sempre più plurale e per tutti ma pieno di senso e di proposta culturale che credo siano gli elementi di un teatro pubblico della città”.

Il cartellone comprende le diverse anime che caratterizzano da anni il teatro saronnese: grande prosa, teatro contemporaneo, danza contemporanea, spettacoli, appuntamenti per famiglie e bambini, senza dimenticare la musica classica e la lirica, da sempre legata al concorso lirico internazionale dedicato a Giuditta Pasta.

Nella sezione dedicata alla grande prosa trovano spazio titoli che mettono al centro il rapporto tra passato e presente. Da “Eumenidi”, ultimo capitolo dell’Orestea, a “Riccardo III”, passando per spettacoli dedicati a figure come Margherita Sarfatti e Giacomo Matteotti. Un percorso che affronta temi come il potere, la responsabilità collettiva, la costruzione del consenso e la resistenza civile.

Le relazioni familiari sono invece al centro di opere come “Erano tutti miei figli” del Teatro dell’Elfo e “La reginetta di Leenane” di Martin McDonagh, interpretata da Ambra Angiolini. Spazio anche alla tradizione teatrale con “Scaramuccia” di Stivalaccio Teatro e al teatro civile con “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo, proposto nell’anno del centenario della nascita dell’autore.

Tra le novità della stagione anche l’arrivo a Saronno della compagnia I Gordi, tra le più apprezzate a livello internazionale, che chiuderà la stagione di prosa con “Sulla morte senza esagerare”.

Sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti della scena italiana contemporanea: Maria Paiato, Ottavia Piccolo, Laura Morante, Arianna Scommegna, Ambra Angiolini, Lodo Guenzi ed Elio De Capitani.

Accanto ai grandi interpreti, il Teatro Giuditta Pasta conferma l’attenzione verso la ricerca e le nuove generazioni. Le residenze artistiche ospiteranno giovani compagnie e nuove drammaturgie, mentre tra gli ospiti della sezione contemporanea ci saranno anche i Babilonia Teatri.

“Una stagione molto ricca, un vero teatro della città per tutti” conclude Andrea Chiodi, sintetizzando il senso di un programma che punta a tenere insieme tradizione e innovazione, memoria e contemporaneità, in un dialogo continuo tra le radici della nostra storia e le domande del presente.

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