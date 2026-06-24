Città

SARONNO – Dopo giorni di caldo intenso, sul Saronnese arriva un’allerta meteo per il rischio di temporali forti. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha infatti emesso un’allerta gialla per criticità ordinaria legata ai temporali che interesserà anche la zona di Saronno, inserita nell’area omogenea IM-09 del Nodo Idraulico di Milano.

L’allerta è valida da, mercoledì 24 giugno, fino alla mezzanotte. Secondo le previsioni, l’arrivo di correnti più instabili dopo l’ondata di caldo potrebbe favorire la formazione di fenomeni temporaleschi improvvisi e localmente intensi sull’Alto Milanese e nelle aree limitrofe, compreso il comprensorio saronnese.

I temporali potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Si tratta di fenomeni che, soprattutto dopo giornate caratterizzate da temperature elevate, possono svilupparsi rapidamente e provocare disagi in tempi molto brevi.

Per questo motivo la Protezione Civile invita i cittadini a prestare particolare attenzione nelle zone più esposte. Per seguire l’evoluzione della situazione in tempo reale, Regione Lombardia consiglia di consultare l’applicazione ufficiale allertaLOM, che fornisce aggiornamenti costanti sulle allerte e sui fenomeni in corso.

L’allerta resterà in vigore fino alle 00 di giovedì 25 giugno, quando è previsto il termine della fase di attenzione.

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