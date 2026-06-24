Cronaca

TRADATE – Le fiamme sono partite da un generatore di corrente custodito all’interno di un box, provocando l’intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri in via Don Lorenzo Milani.

L’allarme è scattato alle 20,18. Sul posto è stata inviata un’autopompa dei vigili del fuoco che ha raggiunto rapidamente l’abitazione interessata dall’incendio. Secondo quanto riferito, il rogo si è sviluppato all’interno di un garage e avrebbe avuto origine da un generatore di corrente.

Le fiamme hanno coinvolto anche altro materiale presente nel locale. Gli operatori hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco potesse propagarsi ad altri ambienti dell’edificio.

Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco si notano i danni provocati dal rogo all’interno del box, con materiale bruciato e annerimenti causati dal fumo. L’intervento si è concentrato soprattutto nella zona del garage situato al piano seminterrato dell’abitazione.

Non si registrano persone ferite o intossicate. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse dopo lo spegnimento delle fiamme.

Restano da chiarire nel dettaglio le cause che hanno provocato l’incendio, partito dal generatore di corrente presente nel box.

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