Comasco

TURATE – Si è ufficialmente insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio comunale di Turate, chiamato a guidare il paese dopo le elezioni amministrative dello scorso maggio. La prima seduta del nuovo mandato si è svolta nella serata di giovedì e ha visto il completamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, a partire dalla convalida degli eletti. Nel corso della riunione è stata formalizzata la composizione del nuovo consiglio comunale. Per la maggioranza, espressione della lista “TU come Turate”, siedono in aula la sindaca Roberta Clerici insieme a Loris Guzzetti, Martina Carnelli, Enrico Villa, Paolo Mason, Simone Signorile, Alessia Garribba, Silvana Acquati e Ivana Frigerio. Tra i banchi dell’opposizione trovano posto Cristiano Banfi e Cono Raffaele Addamo per la lista “Io Amo Turate”, Leonardo Carioni per “Insieme per Turate” e Leonardo Calzeroni per “Democratici per Turate”.

Durante la seduta la sindaca Roberta Clerici ha inoltre presentato ufficialmente la nuova giunta comunale che l’affiancherà nel corso del mandato amministrativo. Loris Guzzetti ricoprirà il ruolo di vicesindaco e assessore con deleghe a istruzione, cultura e urbanistica. Martina Carnelli sarà assessore al sociale e all’ecologia, mentre Enrico Villa seguirà bilancio, sport e associazionismo. Paolo Mason avrà invece le deleghe ai lavori pubblici, manutenzioni, commercio e volontariato civico.

Definite anche le deleghe assegnate ai consiglieri comunali di maggioranza. Simone Signorile sarà capogruppo e si occuperà di sport e associazionismo; Alessia Garribba seguirà sociale e politiche giovanili e abitative; Silvana Acquati avrà competenze su bilancio e cultura; Ivana Frigerio si occuperà invece di lavori pubblici ed ecologia. Con la prima seduta del consiglio comunale prende dunque ufficialmente il via il nuovo mandato amministrativo guidato dalla sindaca Clerici.

(foto archivio: la nuova sindaca)

24062026