Saronnese

UBOLDO – Un arazzo nato da fili colorati, incontri, amicizia e condivisione è arrivato fino a Roma per portare un messaggio semplice ma forte: dire no alla guerra e sì alla pace. È l’esperienza vissuta da un gruppo di donne di Uboldo che ha aderito all’iniziativa nazionale “Tessere la Pace – Disarmiamo le città”, promossa dalla rete “10, 100, 1000 Piazze di Donne per la Pace”.

Tutto è partito dalla lettura dell’appello del movimento. Donne amiche e semplici conoscenti hanno deciso di mettersi insieme per trasformare un ideale in un gesto concreto. Sono così iniziati gli incontri durante i quali, tra lana, cotone, stoffe, uncinetto e ricami, ha preso forma un grande arazzo dedicato alla pace.

“Ci siamo confrontate su cosa fosse possibile fare per rendere tangibile e concreto il desiderio apparentemente semplice, ma non scontato, di vivere in un mondo di Pace per tutte e tutti in ogni angolo del mondo” raccontano le protagoniste dell’iniziativa.

L’idea è stata subito quella di una risposta collettiva. “Abbiamo iniziato incontrandoci, dando vita a un gruppo vitale di donne che hanno iniziato a intrecciare fili di lana e cotone colorato, cucire stoffe di diversa fattura e ricamare con ago e filo, uncinetto e maglia”. Un lavoro paziente, costruito settimana dopo settimana, che è diventato anche occasione di amicizia e confronto.

“Assieme, volta dopo volta, dedicando tempo e pazienza abbiamo unito i fili della nostra sorellanza, in una trama che aveva il chiaro obiettivo di trasformare un valore condiviso, che è quello della Pace, in azione concreta per dire a gran voce no alla guerra”.

Da questa esperienza è nato un arazzo ricco di significati. “Toppa dopo toppa, in un clima di condivisione, allegria e voglia di trovarsi è nato il nostro arazzo, custode di storie, mani laboriose che tessono relazioni e si rifiutano testardamente di vedere militarizzate le città”.

Il momento più emozionante è arrivato domenica 21 giugno quando il manufatto ha raggiunto piazza del Campidoglio a Roma. Qui centinaia di donne provenienti da tutta Italia hanno esposto le proprie creazioni in una grande manifestazione dedicata alla pace.

“La piazza si è riempita di arazzi per la pace tessuti a mano da donne che, come noi, si rifiutano di portare il linguaggio bellico nella quotidianità. Assieme abbiamo voluto manifestare la nostra ferma opposizione alla guerra, il riarmo e la militarizzazione delle società europee”.

Un’immagine che resterà impressa nella memoria delle partecipanti. “L’emozione più grande, per noi, è stata quella di vedere anche il nostro arazzo in compagnia di tanti coloratissimi arazzi provenienti da tutta Italia creando una trama legata stretta, plurale e interconnessa”.

Un’esperienza che va oltre il semplice lavoro manuale e che diventa simbolo di partecipazione civile e solidarietà. Perché, come sottolineano le donne di Uboldo, “la logica della guerra non trova spazio dove c’è cura, incontro e donne solidali unite”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09