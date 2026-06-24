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VENEGONO INFERIORE – Grande partecipazione per la seconda edizione del bilancio partecipato riservato agli under 30. Oltre 300 giovani venegonesi hanno preso parte alla consultazione promossa dall’amministrazione comunale per scegliere come destinare le risorse stanziate per nuovi interventi dedicati alle giovani generazioni.

Dalle votazioni è emersa una netta preferenza per i progetti legati allo sport e all’aggregazione. Il più votato è stato il nuovo campo da padel al centro sportivo, che ha raccolto 106 preferenze. A brevissima distanza si è classificata la proposta per la realizzazione di campi da ping pong e teqball al parco di via Menotti, scelta da 103 votanti. Più staccate le altre due opzioni in gara: il campetto alle scuole elementari ha ottenuto 81 voti, mentre la proposta di nuova cartellonistica storica si è fermata a 21 preferenze. Complessivamente sono state espresse 311 preferenze, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa e della volontà dei giovani di contribuire alle scelte per il futuro del paese.

Proprio alla luce dell’elevata partecipazione e del risultato particolarmente equilibrato tra i primi due progetti, l’amministrazione comunale ha deciso di andare oltre quanto inizialmente previsto. Pur partendo da uno stanziamento di 30 mila euro, il Comune ha annunciato che verranno reperite risorse aggiuntive per realizzare entrambe le proposte che hanno ottenuto il maggior consenso. Saranno quindi realizzati sia il campo da padel al centro sportivo sia le strutture per il ping pong e il teqball al parco di via Menotti. Quest’ultimo intervento sarà il primo a vedere la luce: considerati i tempi più lunghi necessari per la progettazione e la realizzazione del campo da padel, il Comune prevede infatti di installare le nuove attrezzature sportive nel parco Menotti entro la fine dell’estate.

“Un grande grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno dimostrato quanto la comunità venegonese sia viva e attenta al proprio paese”, hanno commentato gli esponenti della lista civica di maggioranza “Venegono che vorrei”, evidenziando il successo dell’iniziativa.

Il bilancio partecipato under 30 si conferma così uno strumento attraverso il quale i giovani possono contribuire concretamente alle scelte dell’amministrazione, indicando interventi e investimenti ritenuti prioritari per migliorare gli spazi pubblici e le opportunità di aggregazione sul territorio.

(foto archivio)

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