Calcio

SARONNO – Prosegue la costruzione del nuovo Fbc Saronno in vista della stagione 2026-2027. La società biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Tarabbia, giovane difensore centrale classe 2007 che andrà a rinforzare il reparto arretrato della formazione saronnese. L’operazione si inserisce nel lavoro che il direttore generale Marco Proserpio e i suoi collaboratori stanno portando avanti per allestire la rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. Un percorso che arriva dopo una stagione storica per il club biancoceleste, culminata con il miglior risultato dell’ultimo ventennio grazie al raggiungimento della finale playoff del girone, poi persa contro la Solbiatese.

Tarabbia arriva a Saronno dopo un percorso di crescita nei settori giovanili del Lugano e dell’Alcione Calcio. Successivamente ha maturato esperienza nel campionato Primavera 3, competizione nella quale ha avuto modo di consolidare le proprie qualità e acquisire ulteriore esperienza.

Difensore centrale, il nuovo acquisto biancoceleste viene descritto dalla società come un giocatore determinato, attento in fase difensiva e dotato di importanti margini di crescita. Proprio la giovane età e le prospettive di sviluppo rappresentano alcuni degli aspetti che hanno convinto il club a puntare su di lui.

Con l’ingaggio di Tarabbia il Fbc Saronno conferma la volontà di affiancare elementi di prospettiva ai giocatori più esperti della rosa, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e cercare di recitare nuovamente un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza. Per il giovane difensore si apre ora una nuova avventura in biancoceleste, in una piazza ambiziosa che punta a confermare quanto di buono mostrato nella stagione appena conclusa.

’Fbc Saronno ha confermato anche diversi altri giocatori, ed altri si sono aggiunti alla rosa.

25062026