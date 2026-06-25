Città

SARONNO – Con il termometro stabilmente oltre i 35 gradi, al Parco Lura, meta di chi è a caccia di un po’ di fresco, manca proprio ciò che serve di più: l’acqua. Da alcuni giorni la fontanella è fuori servizio e tra i tanti frequentatori dell’area verde crescono le segnalazioni degli utenti accaldati.

La fontanella è infatti un punto di riferimento per chi passeggia, corre o va in bicicletta lungo i sentieri del parco. Ogni giorno viene utilizzata da tante persone per riempire le borracce, rinfrescarsi durante le ore più calde e dare da bere ai cani dopo una passeggiata. Proprio per questo diversi frequentatori hanno espresso preoccupazione e auspicano un rapido ripristino del servizio.

Molti cittadini sottolineano come, con temperature che da giorni sfiorano e superano i 35 gradi, poter contare su un punto acqua sia particolarmente importante. L’area verde, soprattutto nelle prime ore del mattino e alla sera, continua infatti a richiamare numerosi visitatori in cerca di un po’ di fresco all’ombra degli alberi.

Dal Parco del Lura spiegano che la chiusura è dovuta a un guasto improvviso della fontanella. Per consentire l’intervento di manutenzione è stato necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua.

Le operazioni di ripristino sono già in corso e, secondo quanto riferito dall’ente gestore, dovrebbero concludersi a breve, permettendo così la riapertura della fontanella e il ritorno alla normale fruizione di un servizio particolarmente apprezzato, soprattutto durante il periodo estivo.

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