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CASTIGLIONE OLONA – Nuovo appuntamento con la letteratura e il dialogo con gli autori a Castiglione Olona. Domenica 28 giugno alle 16 il Caffè Lucioni di piazza Repubblica ospiterà infatti un nuovo incontro della rassegna “Tè con l’autore”, il ciclo di appuntamenti letterari promosso dall’associazione culturale Borgo Antico con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona e la collaborazione degli Amici di Piero Chiara. Protagonista dell’incontro sarà la scrittrice Roberta Lucato, che presenterà al pubblico il suo libro “La ladra dell’elisir”, pubblicato nel 2025 da Macchione Editore. L’autrice dialogherà con Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo Antico, approfondendo i temi, i personaggi e la genesi dell’opera.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi culturali che da anni animano il borgo, offrendo occasioni di incontro tra lettori e autori in un contesto informale e accogliente. Il format del “Tè con l’autore” punta infatti a favorire il confronto diretto con gli scrittori, permettendo al pubblico di conoscere da vicino il percorso creativo e le storie raccontate nei libri.

La scelta del Caffè Lucioni, storico locale nel centro del paese, contribuisce a creare un’atmosfera raccolta e conviviale, ideale per un pomeriggio dedicato alla cultura e alla lettura.

L’ingresso è libero. Gli organizzatori segnalano che ai partecipanti che decideranno di iscriversi all’associazione culturale Borgo Antico oppure di acquistare il volume sarà riservato un omaggio. Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione telefonando al numero 0331857411. L’appuntamento rappresenta dunque un’occasione per gli appassionati di lettura e per chi desidera trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura nel suggestivo contesto del centro storico di Castiglione Olona.

(foto archivio: un precedente evento al caffè Lucioni)

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