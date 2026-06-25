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CESATE – La comunità di Cesate si prepara a salutare don Lorenzo Stefan, chiamato a un nuovo incarico pastorale nella parrocchia di San Zenone a Castano Primo. A darne notizia è stato anche l’Oratorio sportivo di Cesate con un messaggio semplice ma significativo: “Grazie don Lorenzo. Auguri per il tuo nuovo mandato in quel di Castano Primo”.

Il programma

Per l’occasione è stato definito un programma di celebrazioni che accompagnerà il sacerdote nel passaggio dalla comunità cesatese alla nuova destinazione pastorale. Il primo appuntamento è previsto per sabato 19 settembre alle 18 nella chiesa di Sant’Alessandro a Cesate, dove verrà celebrata la messa di saluto. Il giorno successivo, domenica 20 settembre alle 11, sarà invece la chiesa di San Francesco a ospitare una seconda celebrazione di commiato.

L’ingresso ufficiale di don Lorenzo nella nuova parrocchia avverrà invece sabato 7 novembre alle 18, quando presiederà la messa di insediamento come parroco nella chiesa di San Zenone a Castano Primo.

Nel materiale diffuso per l’occasione compare un messaggio di ringraziamento rivolto alla comunità cesatese: “Con gratitudine nel cuore, guardando al futuro con fiducia”. Un pensiero che accompagna il passaggio a una nuova esperienza pastorale dopo gli anni trascorsi a Cesate. Le celebrazioni rappresenteranno un momento importante per i fedeli, le associazioni e le realtà dell’oratorio che in questi anni hanno condiviso con don Lorenzo attività, iniziative e percorsi di crescita comunitaria. L’autunno segnerà dunque l’inizio di una nuova pagina sia per la comunità di Cesate sia per quella di Castano Primo, pronta ad accogliere il nuovo parroco.

25062026