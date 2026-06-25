Città

SARONNO – FlixBus inaugura la stagione estiva potenziando il servizio a Saronno grazie ad un aumento delle frequenze verso alcune delle principali città italiane.

In questo incremento si riflette la visione di FlixBus, che con un’offerta alla portata di tutte le tasche vuole facilitare gli spostamenti di chi parte dal territorio nel periodo estivo. In questo senso, la posizione strategica di Saronno consente di supportare la mobilità di un ampio bacino di persone in arrivo dalle province di Varese, Como e Milano, affiancandosi, nel Varesotto, a quella di Busto Arsizio.

Crescono le frequenze verso le grandi città italiane

Per tutta la stagione estiva vengono i potenziati i collegamenti dalla fermata di Saronno, che si trova in piazza Cadorna (più informazioni qui), con alcune delle più grandi città italiane.

Viene infatti ampliata la frequenza giornaliera sulle tratte operative con Firenze, Roma, Napoli e Parma, che disporranno di due corse al giorno (ridotte a una il giovedì). Allo stesso tempo vengono aumentate anche le frequenze per Caserta, che sarà collegata tutti i giorni ad esclusione del giovedì. I collegamenti diretti con hub nazionali come Firenze e Roma permetteranno anche di accedere più facilmente, con un solo interscambio, a città d’arte medie di grande fascino, come Siena e Lucca, e località meno battute come L’Aquila, in Abruzzo.

È ora possibile organizzare e prenotare il proprio viaggio con FlixBus attraverso ChatGPT

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT. Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti.

Con FlixBus emissioni di CO 2 ridotte dell’84% rispetto all’auto privata

L’estensione della rete a Saronno non risponde solo a un’esigenza di mobilità, ma permette di promuovere un modello di viaggio più efficiente. Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti.

Scegliendo l’autobus in sostituzione dell’auto privata, i passeggeri possono contribuire attivamente a ridurre il proprio impatto: secondo i dati, infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto. Nello specifico, chi si sposta da Saronno a Roma in auto emette in media circa 99 kg di CO 2 , contro i circa 16 emessi da chi sceglierà il servizio FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%.

Come prenotare il biglietto

Il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali. Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista sul posto.

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