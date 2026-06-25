Città

SARONNO – “Sono giornate di straordinario entusiasmo e partecipazione per il primo Comitato Costituente di Futuro Nazionale a Saronno che, nato da pochi giorni, sta già registrando un forte interesse portando adesioni e consensi sul territorio, segno tangibile di una comunità saronnese che vuole cambiare passo e che si radica in modo sempre più forte e strutturato in città”.

Inizia così la nota del gruppo che in città fa riferimento al nuovo partito creato da Roberto Vannacci che non risparmia qualche stoccata: “Questo percorso di crescita e confronto democratico, tuttavia, spaventa chi non ha argomenti. Non possiamo non registrare la nota scomposta della lista civica di maggioranza Tu@Saronno. Parliamo di coloro che si autoproclamano, a parole, campioni di “inclusione” e “democrazia”, ma che nei fatti firmano un manifesto di pura intolleranza ideologica, dichiarando testualmente di “non voler riconoscere mai alcuna legittimità politica” a Futuro Nazionale e di “non accettare alcun confronto e dialogo” con i rappresentanti del partito stesso. Si tratta di un atteggiamento illiberale e antidemocratico, che offende i molti cittadini di Saronno che si stanno avvicinando al nostro progetto. Chi risponde bloccando il confronto nelle piazze e nelle istituzioni dimostra solo la propria debolezza. Noi non abbiamo maschere da togliere, ma solo idee da proporre, e non ci faremo intimidire da chi vorrebbe trasformare la città in un feudo dove ha diritto di parola solo chi la pensa come la sinistra ideologizzata che si camuffa dietro al “politicamente corretto”, finalizzato a censurare la libertà di espressione e a stravolgere il buon senso. Non saranno di certo gli attacchi scomposti di chi professa democrazia a targhe alterne a fermare il nostro cammino”.

Futuro nazionale Saronno guarda oltre: “L’incredibile interesse delle ultime ore rappresenta un trampolino di lancio per le prossime sfide. Il lavoro sul territorio è già iniziato e contribuirà a pieno ritmo ad accogliere tutti coloro che vogliono essere protagonisti del cambiamento della nostra Saronno, che vede come punti fermi la Sicurezza della città, il Decoro urbano, il Sostegno al commercio locale, la Tutela della famiglia e la Difesa delle tradizioni. Per chi sente suoi questi valori, desiderando associarsi a Futuro Nazionale o per chi lo è già, invitiamo a scrivere alla mail “[email protected]” o telefonare direttamente al numero 339/1005534 per entrare a fare parte del Comitato Costituente cittadino. Futuro Nazionale ringrazia tutti gli associati, i sostenitori e i nuovi iscritti che stanno rendendo possibile questa straordinaria crescita”.

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