Saronnese

GERENZANO – Proseguendo il confronto con i residenti di via 1° Maggio 9 in merito ai disagi verificatisi durante l’ultimo evento meteorico e dopo le recenti critiche rivolte al Comune, l’Amministrazione ricostruisce la vicenda chiarendo la propria posizione.

“Una risposta formale ai residenti era già stata inviata il 2 settembre 2025, con protocollo n. 10948. Una comunicazione ritenuta “esaustiva e definitiva”, motivo per cui le successive sollecitazioni non hanno ricevuto ulteriori riscontri: “La risposta era già stata fornita” e l’insistenza non aveva risposte diverse.

Il comportamento delle fognature durante il nubifragio:

A causa dell’abbondante e concentrata piovosità, le fognature non hanno subito fuoriuscite. Nella fase iniziale delle precipitazioni, le condotte sono state di fatto “pulite” dal forte flusso d’acqua, senza fenomeni di rigurgito. Una volta raggiunta la saturazione delle tubazioni, l’eccedenza si è naturalmente raccolta nella parte più bassa di via 1° Maggio, defluendo rapidamente al termine dell’evento.

Nessuna traccia di reflui: esclusi interventi di sanificazione: “Non risultano presenti sulla sede stradale materiali riconducibili a reflui fognari. Sono stati rilevati, a seguito di apposito sopralluogo, esclusivamente residui vegetali e pertanto non si rende necessaria alcuna attività di sanificazione”

Il nodo degli scarichi privati: “Resta invece aperta la questione degli impianti privati di smaltimento delle acque meteoriche all’interno del cortile condominiale. L’Amministrazione ribadisce la necessità di una verifica da parte dei proprietari, sottolineando che le immagini trasmesse da un residente mostrano un sistema di smaltimento non conforme alle regole”. E rimarcano: “Il Comune è sempre disponibile a farsi carico dei problemi dei cittadini ma la collaborazione deve essere reciproca. L’Amministrazione prende atto di quanto scritto e dichiarato del presidente dell’Associazione “La Voce di Gerenzano”: “Utilizzeremo i canali informativi a nostra disposizione per dare massima visibilità a questa situazione, affinché l’intera cittadinanza sia consapevole del degrado in cui siamo lasciati. Vi abbiamo concesso mesi di tempo per un dialogo costruttivo; ora la misura è colma”. Definiamo la dichiarazione una “velata minaccia”, respingendo l’idea che la pressione social possa condizionare l’operato pubblico i social non hanno mai influenzato il lavoro di questa Amministrazione. Talvolta qualcuno ha cercato di attribuirsi meriti che appartengono esclusivamente all’attività amministrativa, ma prontamente sono stati smentiti dai fatti!”.

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