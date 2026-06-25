Groane

BARLASSINA – Cresce e si consolida la rete di protezione sociale nel territorio tra il Seveso e le Groane. Il progetto “Family Point“, nato originariamente per unire le forze dei comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate nella gestione associata dei servizi sociali, è pronto a fare un importante salto in avanti. A chiedere ufficialmente di salire a bordo della rete è infatti il comune di Barlassina, una mossa che allargherà l’alleanza a quattro municipalità della zona.

L’ingresso del nuovo partner non è un semplice dettaglio burocratico, ma la conferma del successo di una formula basata sulla condivisione di risorse e competenze. Questo modello di welfare permette alle varie amministrazioni di centralizzare gli interventi legati alle fragilità locali e, in modo particolare, alla tutela dei minori e al sostegno concreto ai nuclei familiari.

Grazie a questo coordinamento strutturato, i municipi coinvolti riescono a dare risposte più forti ed efficaci alle emergenze educative e sociali, evitando tra le altre cose che molte famiglie debbano spostarsi di diversi chilometri per usufruire di servizi essenziali come lo “spazio neutro” per gli incontri protetti.

L’allargamento della convenzione a Barlassina richiederà ora un iter formale ben preciso. Nelle prossime settimane la palla passerà direttamente ai rispettivi consigli comunali, che saranno chiamati a discutere, votare la nuova intesa e ridefinire la ripartizione dei costi di gestione del servizio.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09