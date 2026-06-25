Il “Family Point” mette le ali: anche Barlassina entra nella rete del welfare intercomunale
25 Giugno 2026
BARLASSINA – Cresce e si consolida la rete di protezione sociale nel territorio tra il Seveso e le Groane. Il progetto “Family Point“, nato originariamente per unire le forze dei comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate nella gestione associata dei servizi sociali, è pronto a fare un importante salto in avanti. A chiedere ufficialmente di salire a bordo della rete è infatti il comune di Barlassina, una mossa che allargherà l’alleanza a quattro municipalità della zona.
L’ingresso del nuovo partner non è un semplice dettaglio burocratico, ma la conferma del successo di una formula basata sulla condivisione di risorse e competenze. Questo modello di welfare permette alle varie amministrazioni di centralizzare gli interventi legati alle fragilità locali e, in modo particolare, alla tutela dei minori e al sostegno concreto ai nuclei familiari.
Grazie a questo coordinamento strutturato, i municipi coinvolti riescono a dare risposte più forti ed efficaci alle emergenze educative e sociali, evitando tra le altre cose che molte famiglie debbano spostarsi di diversi chilometri per usufruire di servizi essenziali come lo “spazio neutro” per gli incontri protetti.
L’allargamento della convenzione a Barlassina richiederà ora un iter formale ben preciso. Nelle prossime settimane la palla passerà direttamente ai rispettivi consigli comunali, che saranno chiamati a discutere, votare la nuova intesa e ridefinire la ripartizione dei costi di gestione del servizio.
(foto d’archivio)
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