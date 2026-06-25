LOMAZZO – Un uomo di 73 anni ha perso la vita nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno in un incendio scoppiato all’ingresso del suo appartamento in via Somaini. Le fiamme hanno reso necessario un imponente intervento di soccorso e l’evacuazione dell’intero stabile, con quindici residenti costretti a lasciare le proprie abitazioni.

L’allarme è scattato alle 3.20, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un incendio in un edificio residenziale. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si è sviluppato davanti al portone d’ingresso di un appartamento al piano terra, dove si trovava il pensionato.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere l’uomo e a portarlo all’esterno dell’abitazione, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto soltanto accertarne il decesso.

L’incendio ha coinvolto anche il resto del condominio. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati i quindici residenti dei sette appartamenti presenti nello stabile. Alcuni di loro sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, in particolare dopo aver respirato i fumi prodotti dal rogo.

Sul posto hanno operato a lungo i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e nella successiva messa in sicurezza dell’edificio, oltre ai sanitari del 118.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno provocato l’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e gli investigatori stanno svolgendo tutti gli approfondimenti necessari per chiarire l’origine delle fiamme.