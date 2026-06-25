Comasco

MOZZATE – Proseguono a Mozzate gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e l’ordine della viabilità urbana. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato una serie di opere che interessano diverse zone del paese.

Tra le novità principali figura l’installazione sperimentale di barre dissuasive in via Leopardi. L’obiettivo dell’intervento è contrastare l’eccessiva velocità dei veicoli lungo la strada, aumentando così la sicurezza per residenti e utenti della viabilità.

Interventi anche all’incrocio tra via Pozzi e via Gorla, dove è stata avviata un’opera di riqualificazione finalizzata a migliorare la regolazione del traffico e la fruibilità dell’intersezione. Novità inoltre in via Don Cocchi, dove è stata realizzata una nuova segnaletica stradale con l’intento di rendere più chiara la circolazione e aumentare la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni.

Gli interventi rientrano in un più ampio programma di attenzione alla viabilità locale, volto a migliorare la sicurezza sulle strade del territorio comunale e a garantire una maggiore tutela degli utenti più vulnerabili. Dal Comune sottolineano come si tratti di opere pensate per rendere la circolazione più ordinata e sicura, monitorando nel tempo i risultati ottenuti, in particolare per quanto riguarda la sperimentazione avviata in via Leopardi.

25062026