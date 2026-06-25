Primo piano

Gli organi di stampa hanno segnalato che è stata allestita, fino al 13 settembre 2026, alla pinacoteca di Brera, una mostra, di opere di un artista non molto conosciuto, attivo tra gli ultimi decenni del XV sec. e i primi anni del XVI : Giovanni Agostino da Lodi. Assai scarse le notizie sulla biografia dell’artista: nato a Lodi, in ambito lombardo in anni imprecisati del XV secolo è scomparso in area milanese nei primi decenni del XVI. E’ ormai nota la sua presenza nell’area veneta per almeno una decina di anni, durante i quali si è confrontato ed ha assorbito gli influssi dei più grandi maestri presenti nella terra della laguna: da Giorgione G. Bellini, senza dimenticare elementi paesaggistici dalle opere di Durer anch’egli presente nella terra di S. Marco o richiami, nel tratto grafico dei disegni, allo stile leonardesco. La personalità di questo artista si è meglio precisata quando è stato ritrovato a Brera, agli inizi del ‘900, un suo dipinto firmato che lo ha fatto uscire da un anonimato imprecisato nel quale lo avevano collocato gli studiosi sotto il nome di “Pseudo Boccaccino” . Le opere di questo pittore sono state a lungo indagate dagli specialisti che gli attribuiscono il merito di aver portato in Lombardia echi e colori dell’arte veneta. Il dato interessante, per il nostro territorio, è che da tempo immemorabile un’opera di Giovanni Agostino si trova nell’Oratorio di S. Giacomo a Gerenzano, un dipinto a olio su tavola che raffigura la Madonna il Bambino e S. Giovanni Battista, S. Pietro a sinistra della Vergine, S. Paolo e S. Giacomo maggiore, a destra della roccia su cui è posta la Madonna. E’ utile ricordare che i titolari della parrocchia di Gerenzano sono proprio i SS. Pietro e Paolo. Ai piedi della roccia dove siede la Vergine con Bambino è dipinto un angelo musicante questo elemento, che è presente in molti altri quadri dell’artista, conferma l’autografia del quadro di Gerenzano al pennello di Giovanni Agostino. L’opera è racchiusa in una pregevole cornice lignea dorato posta sull’altare della chiesetta di S. Giacomo. Il volto della Madonna di Gerenzano trova un confronto assai convincente con un dipinto sempre dello stesso artista oggi esposto al museo di Capodimonte a Napoli E’ stato sicuramente il marchese Giacomo Fagnani, feudatario del borgo , che dopo aver fatto edificare l’oratorio, nei primissimi anni del XVI sec. ha richiesto all’artista, l’esecuzione della pala nella quale risaltano i brillanti colori che sono un forte richiamo al vivace cromatismo della pittura veneta contemporanea.

dida:

Oratorio di S. Giacomo a Gerenzano – la pala di S. Giacomo, Madonna e Santi

Presbiterio e pala di G.A. da Lodi – 1511/ 1512 G.A. da Lodi.

Note storico artistiche di Sergio Beato è una rubrica quindicinale dedicata alla storia e alle curiosità del territorio, firmata da Sergio Beato. Ogni giovedì i lettori troveranno racconti, personaggi e vicende poco conosciute legate al Saronnese, alle Groane, alla Bassa comasca e al Tradatese. Un appuntamento pensato per riscoprire luoghi e memoria locale attraverso storie documentate e un linguaggio semplice e accessibile.

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