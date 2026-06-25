Cronaca

SARONNO – Un’aggressione che aveva sconvolto la città, un’indagine rapida e meticolosa e ora l’arresto del presunto responsabile. I carabinieri della compagnia di Saronno, guidata dal maggiore Annalisa Menga, hanno individuato e fatto eseguire la misura cautelare nei confronti del sedicenne accusato del tentato omicidio del ventiduenne accoltellato il 10 maggio durante un tentativo di rapina.

L’episodio era avvenuto tra via Varese e viale Lombardia e aveva destato grande preoccupazione tra i cittadini per la violenza dell’aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si era avvicinato a un ventiduenne italiano che stava camminando per fare ritorno a casa, intimandogli di consegnare il portafoglio.

Di fronte alla risposta della vittima, che aveva spiegato di non avere denaro con sé, la situazione era rapidamente degenerata. Dopo un acceso confronto verbale, il sedicenne avrebbe estratto un coltello, colpendo il ragazzo con un fendente all’addome prima di allontanarsi.

Le indagini avviate subito dopo i fatti dai carabinieri della compagnia di Saronno hanno consentito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Determinanti sono risultati gli accertamenti investigativi e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle strade interessate, elementi che hanno permesso ai militari di identificare il presunto autore dell’aggressione e raccogliere gli elementi necessari per la richiesta della misura cautelare.

Sulla base delle risultanze investigative, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare nei confronti del sedicenne, eseguita dai carabinieri il 20 giugno.

Il giovane si trova ora detenuto all’Istituto penale per i minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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