Città

SARONNO – Il Comune di Saronno, in qualità di ente capofila del piano di zona dell’Ambito Territoriale sociale, ha aperto le candidature per entrare nell’albo territoriale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni di assistenza domiciliare rivolta a persone anziane, con disabilità e persone a rischio di emarginazione.

Le domande devono essere mandate entro mezzogiorno del 17 luglio di quest’anno in modo da poter ottenere l’accreditamento che sarà utilizzato dal comune di Saronno per garantire in tutti e sei i comuni dell’Ambito Territoriale, dunque Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo, i livelli essenziali delle prestazioni sociali Leps previsti a livello nazionale, in particolar modo per assicurare le dimissioni protette dei cittadini.

L’iscrizione decorre dalla data di riconoscimento dell’accreditamento con durata fino al 31/08/2029. È possibile presentare domanda di Accreditamento e quindi di iscrizione all’Albo per uno solo o per più servizi facenti capo a ciascuna sezione di anziani, disabilità o emarginazione per servizi di assistenza domiciliare, servizi di assistenza familiare o servizi complementari di trasporto.

Ulteriori informazioni al seguente link del comune di Saronno: Avviso Pubblico – Prestazioni di Assistenza Domiciliare e servizi complementari -SAD e SADH | Comune di Saronno

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