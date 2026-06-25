Città

SARONNO – L’estate dei saldi parte in notturna. In attesa della tradizionale Notte bianca, che quest’anno non è in programma all’inizio della stagione estiva ma a settembre, i commercianti del centro hanno deciso di mettersi in gioco con una proposta pensata per animare la città e offrire un’occasione in più a residenti e visitatori.

Sabato 4 luglio, giorno di avvio ufficiale dei saldi estivi, molti negozi resteranno aperti fino alle 23 per l’iniziativa “Shopping sotto le stelle”. Un’opportunità per fare acquisti nelle ore più fresche della giornata, approfittando delle prime offerte della stagione e vivendo il centro cittadino in un’atmosfera diversa dal solito.

L’idea è nata negli ultimi giorni da alcune attività di via San Cristoforo ed è presto cresciuta con il coinvolgimento di altri commercianti. La mobilitazione è ancora in corso e diversi operatori stanno valutando proposte di intrattenimento, accompagnamenti musicali e iniziative gastronomiche per rendere la serata ancora più attrattiva. Nei piani non mancheranno aperitivi, cocktail e la possibilità di cenare all’aperto nei locali del centro, trasformando una semplice serata di shopping in un momento di incontro e socialità.

L’obiettivo è duplice: sostenere il commercio locale nel delicato avvio dei saldi e offrire una risposta concreta alle temperature elevate di queste settimane. Fare acquisti dopo il tramonto, passeggiare tra le vetrine illuminate e fermarsi per un aperitivo o una cena rappresenta infatti una soluzione piacevole per vivere la città evitando le ore più calde.

L’appuntamento è dunque per sabato 4 luglio, quando il centro di Saronno si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto, tra shopping, occasioni, musica e voglia di stare insieme. Un primo assaggio dell’estate saronnese che punta a riportare persone e vitalità tra le vie del centro.

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