Politica

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Forza Italia Solaro circa le aree di carico e scarico delle merci.

Qualche mese fa Forza Italia Solaro aveva presentato una mozione semplice, ragionevole e di buon senso: individuare nel centro cittadino alcune aree dedicate al carico e scarico delle merci. Una proposta che non aveva colore politico, che non comportava grandi spese e che aveva un unico obiettivo: aumentare la sicurezza e migliorare la viabilità del paese. Eppure la maggioranza ha deciso di votarle contro.

Oggi i fatti pongono una domanda alla quale qualcuno dovrebbe avere il coraggio di rispondere. Nei giorni scorsi un camion impegnato nelle operazioni di scarico, non disponendo di uno spazio dedicato, è stato costretto a fermarsi a cavallo di un attraversamento pedonale. Una donna con un passeggino, impossibilitata ad utilizzare il passaggio prototestetto, ha dovuto aggirare il mezzo pesante e immettersi sulla carreggiata. In quel momento un’automobile, con la visuale parzialmente ostruita dal camion, ha rischato di investirla. Fortunatamente non è successo nulla. Ma sarebbe bastato un attimo perché si verrificasse una tragedia.

La domanda che oggi rivolgiamo alla sindaca e alla maggioranza è molto semplice: per quale motivo è stata bocciata una proposta tanto sensata? Quale interesse pubblico si voleva tutelare votando contro l’individuazione di aree destinate al carico e scarico? Quale sarebbe stato il danno per il Comune, per i commercianti o per i cittadini?

Quando una proposta mira a prevenire situazioni di pericolo, la politica dovrebbe avere l’umiltà di valutarla nel merito e non in base a chi la presenta. I fatti dimostrano che il problema esisteva, era stato segnalato ed era perfettamente prevedibile. La maggioranza ha scelto di ignorarlo. Noi continueremo a chiedere che prevalgano il buon senso e la sicurezza dei cittadini, perché su certi temi non dovrebbe esistere una maggioranza o un’opposizione: dovrebbe esistere soltanto la responsabilità di amministrare bene.

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