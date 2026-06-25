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SOLARO – Torna a Solaro, dopo il successo delle scorse due edizioni, il Festival del Cous Cous, l’evento organizzato dall’Associazione Speranze Scout Italy Musulmani in collaborazione con il comune di Solaro che dal 26 al 28 giugno nel centro sportivo Scirea di via Berlinguer racconterà il Marocco con tre ricche serate che avranno come ospiti lo chef di Napoli premiato con Stella Michelin Francesco Franzese e il famoso chef social italo-marocchino da un milione di followers Kamal Belmejdoul conosciuto su Instagram come chef le3roubi.

L’inaugurazione ufficiale dell’evento sarà alle 18 di venerdì 26 giugno, serata durante la quale grandi e piccoli, accompagnati da musica tradizionale e numerosi stand con prodotti artigianali, potranno assaporare i sapori del Marocco con i famosi piatti tipici tra cui il protagonista assoluto cous cous, il tajine, l’hummus di ceci e il classico té alla menta.

Durante la seconda serata del festival, invece, si darà spazio a numerosi spettacoli di musica e danza tradizionale marocchina. Infine, domenica 28 si chiuderà l’evento tradizionale con degustazioni speciali e momenti di condivisione per tutta la famiglia.

Tutte e tre le serate saranno a partecipazione libera e gratuita e intratterranno con musica, artigianato e cibo tradizionale del Marocco dalle 18 fino a mezzanotte.

(foto da archivio)

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