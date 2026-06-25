Cronaca

SARONNO – È in graduale miglioramento la situazione della circolazione ferroviaria dopo i pesanti disagi provocati nella notte scorsa dal tentato furto di rame avvenuto all’altezza di Sacconago, nel territorio di Busto Arsizio. Secondo quanto comunicato da Ferrovienord, i malviventi hanno tranciato alcuni cavi dell’infrastruttura ferroviaria, provocando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione sulle linee dirette verso Malpensa-Gallarate e Novara.

I tecnici di Ferrovienord sono intervenuti sul posto fin dalle 2 della notte per riparare i gravi danni causati dall’episodio e consentire il ripristino del servizio. Dalle 11.40 la circolazione ferroviaria tra Busto Arsizio e Malpensa-Gallarate è ripresa gradualmente su un unico binario, mentre resta ancora sospeso il traffico ferroviario sulla tratta Busto Arsizio-Novara. Per i passeggeri sono stati attivati autobus sostitutivi in attesa del completo ripristino della linea.

Le operazioni di riparazione sono proseguite anche nelle ore successive, con i tecnici impegnati a ripristinare i cavi danneggiati e a riportare la circolazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Ferrovienord invita i viaggiatori a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito di Trenord e attraverso l’app ufficiale per verificare l’evoluzione della situazione e gli eventuali disagi residui alla circolazione.

(foto archivio: ritrovamento di refurtiva a base di rame da parte dei carabinieri)

25062026