Città

SARONNO – “Mai più il torrente Lura in secca”. È questo l’obiettivo indicato da Alberto Paleardi, che interviene sul futuro del corso d’acqua proponendo una serie di interventi tecnici già individuati negli studi dedicati al Lura e chiedendo un ruolo più attivo agli enti competenti.

Secondo Paleardi, non sarebbe necessario elaborare nuovi progetti, ma “basta leggere gli studi già realizzati sul Lura, in particolare quelli relativi alle sorgenti del Lura, nei quali sono indicate diverse soluzioni praticabili”. L’obiettivo è migliorare, almeno nel breve periodo, le condizioni del torrente attraverso opere mirate.

Tra le soluzioni indicate figurano “l’impermeabilizzazione di brevi tratti del torrente nei punti di contatto tra aree collinari e fondovalle, il convogliamento delle sorgenti verso le zone di fondovalle oppure il collettamento delle acque bianche in fossi o aree umide, come già proposto per i Comuni di Albiolo e Uggiate-Trevano”.

Paleardi richiama inoltre l’attenzione sulle aree di laminazione del Parco del Lura. “Se il Parco del Lura utilizzasse pompe di maggiore capacità nelle aree di laminazione per mantenere l’acqua nelle zone di fitodepurazione, le stesse potrebbero essere impiegate durante i periodi di magra per alimentare il torrente”.

Nel suo intervento vengono evidenziate anche le conseguenze della mancanza d’acqua. “Quella più evidente per i cittadini è la moria di pesci che si verifica a Saronno. Tuttavia, la conseguenza più grave riguarda gli scarichi del depuratore di Bulgarograsso, che rischiano di diventare non conformi alla normativa”. Paleardi ricorda infatti che “la legge prevede limiti differenti per gli scarichi dei depuratori in un corso d’acqua con portata attiva rispetto a quelli effettuati su un alveo asciutto. Su questa questione appare assente il Parco del Lura, che dovrebbe avere un ruolo centrale ma che, al momento, sembra rimanere inerte”.

Qualora non arrivassero iniziative da parte dell’ente, Paleardi indica anche una possibile alternativa. “Se il Parco non dovesse intervenire, potrebbe essere il Comune di Saronno a valutare una soluzione alternativa, ad esempio mediante l’utilizzo di pompe in prima falda. Ricordo che l’acqua di prima falda non è destinabile al consumo potabile e potrebbe quindi essere impiegata durante i periodi di secca per garantire una portata minima al torrente”.

L’intervento si conclude con un ultimo interrogativo rivolto agli enti competenti: “Resta infine una domanda: la bonifica delle acque nell’area Cantoni è terminata? Se fosse ancora in corso, una parte dell’acqua proveniente dal sottosuolo dovrebbe continuare ad affluire nel tratto tombinato”.

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