Groane

MISINTO Trentatré metri cubi di sabbia per la spiaggia del Villaggio della Birra che si amplia e arriva a registrare a una superficie complessiva di 600 metri quadrati. È questa una delle principali novità della Misinto Bierfest 2026, al via giovedì 2 luglio nell’area feste di via Marconi a Misinto.

La serata inaugurale sarà caratterizzata dalla tradizionale apertura della botte, uno dei momenti simbolo della manifestazione che darà ufficialmente il via all’edizione 2026. La storica manifestazione brianzola, giunta alla sua 29° edizione, tornerà fino al 18 luglio con undici serate di festa, musica dal vivo, birra bavarese e convivialità, confermandosi tra gli appuntamenti estivi più attesi della Lombardia e del Nord Italia.

La beach area, già protagonista del successo delle ultime edizioni si svilupperà su una superficie di 20 metri per 30, trasformando il Villaggio della Birra in una vera e propria spiaggia estiva con sabbia, sdraio, ombrelloni, illuminazione scenografica, musica e punti ristoro. Uno spazio pensato per vivere la Bierfest già dal tardo pomeriggio, tra aperitivi, relax e momenti di aggregazione.

La manifestazione si terrà nell’area feste di via Marconi, capace di accogliere ogni sera oltre 2.000 persone e di richiamare complessivamente più di 55.000 visitatori nel corso dell’evento.

“La spiaggia del Villaggio della Birra è uno degli elementi che meglio rappresenta la capacità della Misinto Bierfest di rinnovarsi anno dopo anno mantenendo intatto il proprio spirito – ha affermato Fabio Mondini, presidente di Gam E20 –. Quest’anno abbiamo deciso di investire ulteriormente su questo spazio creando un’area di 600 metri quadrati con 33 metri cubi di sabbia per offrire ai visitatori un’esperienza ancora più immersiva. Vogliamo che la Bierfest sia sempre più un luogo da vivere: un punto d’incontro per famiglie, giovani e gruppi di amici, dove trascorrere una serata d’estate in un clima di convivialità e condivisione”.

La manifestazione, organizzata da 29 anni da Gam E20, conferma il proprio equilibrio tra tradizione bavarese e innovazione. Anche quest’anno i boccali saranno riempiti con la birra Mönchshof, eccellenza della Franconia disponibile nelle varianti Original, Kapuziner, Festbier, Kellerbier, Natur Radler e analcolica.

La cucina sarà curata dalla Federazione Italiana Cuochi Brianza e Como con il supporto degli studenti dell’Istituto Alberghiero Ballerini di Seregno.

Anche nel 2026 è confermata la Giornata della Famiglia, in programma domenica 12 luglio, dedicata all’inclusione, alla condivisione e alla comunità.

La Bierfest conferma inoltre la propria vocazione sociale: oltre 70 volontari contribuiscono ogni anno alla riuscita della manifestazione e nelle passate edizioni sono stati destinati al territorio circa 400.000 euro in progetti sociali, infrastrutture e iniziative per la comunità.

Le serate della Misinto Bierfest 2026

Giovedì 2 luglio – Cerimonia di apertura con la tradizionale apertura della botte a cura del sindaco Matteo Piuri. Oktoberfest Band Die Wilderer

• Venerdì 3 luglio – Oktoberfest Band Die Wilderer

• Sabato 4 luglio – Oktoberfest Band Die Wilderer

• Domenica 5 luglio – Oktoberfest Band Die Wilderer

• Giovedì 9 luglio – Vaskom

• Venerdì 10 luglio – Bandhita

• Sabato 11 luglio – Mister X Band

• Domenica 12 luglio – Azione Mutande

• Giovedì 16 luglio – Megamax (Tributo 883)

• Venerdì 17 luglio – No Cap Party a 360°

• Sabato 18 luglio – Festa di chiusura con DJ set di Rudy Neri Giovedì 2 luglio – Cerimonia di apertura con la tradizionale apertura della botte a cura del sindaco Matteo Piuri. Oktoberfest Band Die Wilderer• Venerdì 3 luglio – Oktoberfest Band Die Wilderer• Sabato 4 luglio – Oktoberfest Band Die Wilderer• Domenica 5 luglio – Oktoberfest Band Die Wilderer• Giovedì 9 luglio – Vaskom• Venerdì 10 luglio – Bandhita• Sabato 11 luglio – Mister X Band• Domenica 12 luglio – Azione Mutande• Giovedì 16 luglio – Megamax (Tributo 883)• Venerdì 17 luglio – No Cap Party a 360°• Sabato 18 luglio – Festa di chiusura con DJ set di Rudy Neri Dove: via Marconi – Misinto (MB)

Apertura serale: ore 17.30

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