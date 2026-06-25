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SARONNO – Decimo e ultimo concerto della stagione lirico-concertistica, organizzato dal’associazione Amici della Lirica “Giuditta Pasta”: l’appuntamento è fissato per sabato, 27 giugno, alle 17, nella cornice di villa Gianetti, il concerto vedrà protagonisti ospiti d’eccezione: gli eccellenti musicisti dello Schubert Trio e il soprano Francesca Pacileo, con la partecipazione straordinaria del baritono Demetrio Colaci, presidente dell’Associazione Amici della Lirica.

Gli artisti interpreteranno un raffinato programma concertistico per pianoforte, violino, violoncello e voce che prevede l’esecuzione di un importante programma di Marco Enrico Bossi, illustre compositore lombardo, e dei compositori più cari alla divina Giuditta Pasta: Haendel, Rossini, Donizetti e Bellini con celeberrimi brani tratti dalle loro opere più note. L’aspetto musicologico e l’introduzione all’ascolto saranno curati da Giulio Giurato,

pianista dello Schubert Trio.

Fatto molto importante, che evidenzia il crescente ruolo nel panorama musicale nazionale e internazionale dell’Associazione Amici della Lirica “Giuditta Pasta”, è che concerto sarà in collaborazione con il “festival Marco Enrico Bossi” e l’orchestra da Camera di Brescia nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore lombardo e con il patrocinio del Comune di Saronno. Per tale evento, l’associazione avrà l’onore di accogliere gli Eredi della famiglia Bossi, che saranno presenti al Concerto di Villa Gianetti. Gli Amici della Lirica chiudono così la prestigiosa Stagione 2025-2026 che ha riscosso un grande consenso di pubblico, di critica offrendo alla cittadinanza saronnese e lombarda spettacoli di altissimo livello.

La stagione 2026-2027 è iniziata con l’esecuzione del brano “Casta Diva” dalla Norma di Bellini, di cui fu prima interprete assoluta Giuditta Pasta e si concluderà, in maniera significativa, con lo stesso brano.

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