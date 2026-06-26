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SARONNO – Auser Saronno ha ufficialmente aperto le adesioni per il nuovo corso di formazione dedicato ai futuri volontari dell’Alzheimer Caffè, un servizio fondamentale per il supporto delle persone affette da demenza e delle loro famiglie.

Lo slogan scelto per la campagna di sensibilizzazione racchiude perfettamente lo spirito dell’iniziativa: “Non serve essere speciali. Serve esserci“.

Il percorso formativo è stato pensato per accogliere chiunque desideri mettersi in gioco, indipendentemente dal proprio background professionale o personale. Gli organizzatori ci tengono infatti a sottolineare che non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore assistenziale, poiché l’unico vero requisito fondamentale è la motivazione personale unita a una buona dose di empatia.

La giornata di formazione si terrà nella mattinata di sabato 19 settembre con le lezioni che si svilupperanno nella fascia oraria compresa dalle ore 9 alle ore 13. Ad ospitare l’evento saranno i locali della sede di Auser Saronno, situata in via Maestri del Lavoro al numero 2.

La partecipazione al corso è completamente gratuita per tutti gli iscritti, ma l’effettiva attivazione della sessione formativa resta subordinata al raggiungimento di un numero minimo di quindici partecipanti.

Diventare volontario in questo contesto significa affiancare gli operatori nelle attività di stimolazione, socializzazione e accoglienza che caratterizzano i momenti d’incontro del Caffè, offrendo un sollievo indiretto anche ai familiari dei pazienti. Per ricevere ulteriori dettagli sullo svolgimento del corso, chiedere chiarimenti o procedere con l’iscrizione ufficiale, Auser Saronno ha messo a disposizione il numero telefonico 02.96709009. La segreteria dell’associazione è pronta a raccogliere le candidature di tutti coloro che vorranno rispondere positivamente all’invito a collaborare.

(foto d’archivio)

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