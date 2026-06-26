Cogliate

COGLIATE – Quattro sere consecutive senza corrente elettrica, con interruzioni che, secondo i residenti, si protraggono dalle 20,30 fino alle 2 di notte. È la situazione denunciata da alcuni abitanti della zona di via Volta e della prima parte della frazione Cascina Nuova, che raccontano un disagio diventato ormai insostenibile, soprattutto nelle giornate caratterizzate dall’ondata di caldo.

A preoccupare non è soltanto l’assenza di aria condizionata o ventilatori, ma anche le difficoltà legate ai servizi essenziali. Tra le persone coinvolte anche categorie fragili costrette a trascorrere le ore serali e notturne senza elettricità.

“Sono ormai quattro sere che ci lasciano al buio dalle 20,30 alle 2 di notte. Non è tanto per il caldo, ma perché vengono a mancare i servizi essenziali. Non è più possibile pensare che nel 2026 ci sia ancora una parte del paese che deve rimanere al buio tutte le sere” racconta un residente.

I cittadini chiedono un intervento risolutivo da parte del gestore della rete elettrica, lamentando di non riuscire a ottenere risposte soddisfacenti. “Va bene una sera, passano due, ma quattro sere di seguito sono davvero troppe. Cosa dobbiamo aspettarci? Che finché durerà questo caldo dovremo restare tutte le sere senza corrente?” prosegue il cittadino.

Nel racconto emerge anche un riferimento al ruolo del Comune, che viene però riconosciuto come limitato rispetto alla gestione della rete elettrica. “Il Comune ha poca voce in capitolo, ma speriamo possa comunque sollecitare chi di dovere affinché il problema venga risolto” osserva la residente.

L’appello finale è rivolto, con una punta di amara ironica, direttamente al gestore: “Siamo esasperati. Non è possibile andare avanti così. Se tutte le estati dovremo rimanere al buio, allora quando arriverà la bolletta non potremo nemmeno leggerla. E come facciamo a pagarla?”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09