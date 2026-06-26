Calcio

SARONNO – Prosegue la campagna di rafforzamento del Fbc Saronno in vista della stagione 2026-2027. La società biancoceleste ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Malvestio, centrocampista classe 1997 che porterà esperienza e qualità alla formazione saronnese. L’operazione rientra nel lavoro che il direttore generale Marco Proserpio e i suoi collaboratori stanno portando avanti in queste settimane per costruire una squadra ancora più competitiva, con l’obiettivo di confermare e possibilmente migliorare quanto fatto nella stagione appena conclusa. Un’annata che ha visto il Fbc Saronno raggiungere il miglior risultato dell’ultimo ventennio, arrivando fino alla finale playoff del girone di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

Malvestio arriva a Saronno dopo un percorso che lo ha visto protagonista tra Serie D ed Eccellenza (anche nella Caronnese), categorie nelle quali ha saputo distinguersi per continuità di rendimento, personalità e capacità di guidare la manovra della squadra. Centrocampista completo, il nuovo acquisto biancoceleste abbina intensità, visione di gioco e dinamismo, caratteristiche che fanno di lui un elemento destinato a ricoprire un ruolo importante nello scacchiere della formazione saronnese.

Con questo innesto il Fbc Saronno aggiunge dunque esperienza e qualità al reparto di centrocampo, proseguendo un mercato che sta gradualmente prendendo forma in vista dell’inizio della preparazione estiva. Per Malvestio si apre ora una nuova avventura in una piazza ambiziosa, pronta a ripartire dopo una stagione che ha riportato entusiasmo nell’ambiente biancoceleste e rilanciato le ambizioni del club.

Fbc Saronno ha confermato anche diversi altri giocatori, ed altri si sono aggiunti alla rosa.

26062026