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CASTELSEPRIO – Un viaggio alle origini del Parco archeologico, per scoprire cosa esisteva prima della nascita della città medievale. È questo il tema delle nuove “Passeggiate con l’archeologo”, in programma domenica 28 giugno nel Parco archeologico di Castelseprio.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare il sito accompagnati dal direttore del Parco, Luca Polidoro, che guiderà il pubblico alla scoperta delle testimonianze archeologiche più antiche conservate nel sottosuolo dell’area, raccontando l’evoluzione del territorio ben prima dell’epoca medievale.

Sono previsti tre turni di visita, con partenza alle 11, alle 14.30 e alle 16. Il ritrovo è fissato all’Info Point situato all’ingresso del Parco archeologico. Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe robuste, adatte al percorso. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

Per chi raggiungerà il sito in auto, il parcheggio consigliato si trova tra via Castelvecchio e via Robinie; da lì occorrono circa dieci minuti a piedi per raggiungere l’Info Point. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione contattando il numero 366 6632727 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].

L’appuntamento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino uno dei siti archeologici più importanti della provincia di Varese, approfondendone la storia attraverso il racconto diretto degli archeologi che ogni giorno si occupano della sua tutela e valorizzazione.

(foto archivio)

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